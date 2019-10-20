Юные таланты в Хабаровске заслужили денежную поддержку

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-20T08:30:12+03:00

В течение года одаренные подростки будут ежемесячно получать по три тысячи рублей

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В Хабаровске юные таланты отметили за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. Торжественная церемония в честь одаренных подростков прошла накануне. К слову, отличившиеся в ближайший году будут ежемесячно получать по три тысячи рублей.

- Среди удостоенных такой чести 10 подростков. Они музыканты, художники, артисты и танцоры. Ребята занимаются в детской музыкальной школе №4, детской школе искусств №7, музыкально-хоровой школе «Тополек», центре театрального искусства «Бенефис» и в центре хореографического искусства, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что стипендии назначают многократным победителям и лауреатам международных, всероссийских и краевых фестивалей, конкурсов в области культуры и искусства. Всего за пять лет денежную поддержку оказали 49 ребятам.

Напомним, что по итогам предыдущего учебного года одаренные дети из Хабаровска получили больше тысячи наград.

ИСТОЧНИК KP.RU