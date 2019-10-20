2019-10-20T10:03:47+03:00
Общество

В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранаты

Фрукты доставили в краевую столицу граждане Узбекистана вместе с подкарантинными вредителями
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранатыВ аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска выявили больше двадцати килограммов опасной продукции. В списке оказались гранаты, яблоки, груши, а также сушеный горох, изюм, орехи, курага и рисовая крупа. Все это «добро» обнаружили у 10 пассажиров рейса «Ташкент-Хабаровск». Документов на этот продуктовый багаж у иностранцев не было.

Как отметили в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, образцы яблок и груш передали на экспертизу. Исследования подтвердили, что в образцах вполне себе комфортно обитали калифорнийская щитовка и грушевая огневка. В итоге всю продукцию, которую удалось изъять у приезжих, решили уничтожить. Это требование фитосанитарного законодательства Российской Федерации.

Напомним, согласно требованиям действующего законодательства на ввозимую продукцию нужно иметь сопроводительные документы. Если их нет, фрукты, овощи и иные продукты изымаются. Это необходимая мера, благодаря которой удается сдерживать проникновение различных вредителей на территорию региона

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельчанам в Хабаровском крае «подарили» новые машины скорой помощи
В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 год
Юные таланты в Хабаровске заслужили денежную поддержку
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве
Детская забава чуть не закончилась крупным пожаром в ЕАО
День рождения Хабаровского края отмечают 19-20 октября
Погода в Хабаровске на 20 октября 2019 года: днем до +15, без осадков
В коридорах власти Хабаровского края прошел день открытых дверей
СИЗО в Хабаровске отремонтируют по требованию прокуратуры
Хабаровские предприниматели могут претендовать на субсидии
В Еврейской автономии начался второй этап выплат пострадавшим от наводнения
«Народным участковым-2019» от Хабаровского края стал комсомольчанин
В Комсомольске-на-Амуре кассир обокрала магазин, в котором работала
Погода в Хабаровске на 19 октября 2019 года: солнечно, ярко и тепло до +14
Хабаровск до 27 октября погрузится в немецкую культуру
В «Силинском лесу» Хабаровского края провели осеннюю зачистку
Хабаровчанка ради призрачной компенсации потратила миллионы рублей
Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенка
В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября
В день рождения Хабаровского края устроят «Праздник русского хоккея»
В Биробиджане у щенка, спасенного из межгаражного плена, отнялись лапы
На трассе «Чита-Хабаровск» в ЕАО в жуткой аварии оказались две иномарки
В Хабаровске рассказали, когда закончится речная навигация
В правительстве Хабаровского края трудоустроили 13 выпускников вузов