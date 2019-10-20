В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранаты

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-20T10:03:47+03:00

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В аэропорту Хабаровска выявили больше двадцати килограммов опасной продукции. В списке оказались гранаты, яблоки, груши, а также сушеный горох, изюм, орехи, курага и рисовая крупа. Все это «добро» обнаружили у 10 пассажиров рейса «Ташкент-Хабаровск». Документов на этот продуктовый багаж у иностранцев не было.

Как отметили в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, образцы яблок и груш передали на экспертизу. Исследования подтвердили, что в образцах вполне себе комфортно обитали калифорнийская щитовка и грушевая огневка. В итоге всю продукцию, которую удалось изъять у приезжих, решили уничтожить. Это требование фитосанитарного законодательства Российской Федерации.

Напомним, согласно требованиям действующего законодательства на ввозимую продукцию нужно иметь сопроводительные документы. Если их нет, фрукты, овощи и иные продукты изымаются. Это необходимая мера, благодаря которой удается сдерживать проникновение различных вредителей на территорию региона

ИСТОЧНИК KP.RU