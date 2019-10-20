2019-10-20T11:04:39+03:00
Общество

В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 год

К участию приглашают всех заинтересованных горожан
Ольга КИВА
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В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 годВ Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 годФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске 24 октября пройдут публичные слушания городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. К участию приглашают граждан, проживающих в краевой столице.

Как сообщили в городской администрации, слушания начнутся в 18:00. Всех заинтересованных горожан приглашают в большой зал здания администрации города по адресу: улица Карла Маркса, 66. Более подробная информация о материалах проекта есть на официальном сайте администрации города в разделе «Открытый бюджет».

Отметим также, что предложения и замечания к проекту от граждан будут принимать до 22 октября 2019 года. Свои идеи горожан просят излагать в письменном виде и направлять сообщения по адресу: 680000, Хабаровск улица Карла Маркса, 66. Пожалуйста, поставьте на конверте отметку «Финансовый департамент». Те, кто не успеет отправить послание, смогут высказаться непосредственно во время слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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