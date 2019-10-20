Сельчанам в Хабаровском крае «подарили» новые машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-20T12:14:53+03:00

Раньше пациентов возили на транспорте, состояние которого оценивали, как очень плохое

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У жителей поселка Маго в Хабаровском крае теперь появились новые машины скорой помощи. Этот транспорт заменил автомобиль, состояние которого оценили как очень плохое. Ранее о проблеме местные жители рассказали главе Николаевского района.

- Люди жаловались, что качество прежней машины сказывалось на скорости прибытия к пациентам, нуждающимся в оказании скорой медицинской помощи. Также тяжелая транспортировка влияла на самочувствие больных, их состояние могло резко ухудшиться, - рассказали в районной администрации.

На этой неделе, 17 октября, из Министерства здравоохранения Хабаровского края на имя главы района пришло письмо. В нем говорится, что просьбу купить машину для скорой помощи в поселке Маго рассмотрели и выделили два автомобиля класса «В». Их доставят в край в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU