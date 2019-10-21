В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-21T06:07:44+03:00

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В Хабаровском районе задержали предполагаемого похитителя электрического кабеля. По предварительной информации, мужчина стащил цветной металл с чердака дома, где он, в общем-то, и проживал.

- Сам фигурант рассказал правоохранителям, что срезал кабель, а потом отвез добычу в пункт приема металлолома. При этом ради сделки подозреваемый даже отправился с ворованным в другое село. «Заработанные» деньги мужчина потратил на спиртное, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока идут разбирательства, сам фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. В качестве наказания ему могут назначить лишение свободы на срок до трех лет. Конечную точку в этом деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU