2019-10-21T06:07:44+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»

Из помещения мужчина вынес кабель из цветного металла
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровском районе задержали предполагаемого похитителя электрического кабеля. По предварительной информации, мужчина стащил цветной металл с чердака дома, где он, в общем-то, и проживал.

- Сам фигурант рассказал правоохранителям, что срезал кабель, а потом отвез добычу в пункт приема металлолома. При этом ради сделки подозреваемый даже отправился с ворованным в другое село. «Заработанные» деньги мужчина потратил на спиртное, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока идут разбирательства, сам фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. В качестве наказания ему могут назначить лишение свободы на срок до трех лет. Конечную точку в этом деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровский край из Воронежской области приехали буренки симментальской породы
Родителям третьих детей в Хабаровском крае погасят часть ипотеки за госсчет
Выпускники Президентской программы в Хабаровске получили дипломы
Коммерсанта в Хабаровском крае условно лишили свободы за махинацию на миллионы рублей
В трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводка
В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газа
Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»
Контролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегала
Мужчина пропал, собираясь в путь из Хабаровска во Владивосток
Хабаровскому краю дадут почти 140 миллионов рублей на выплаты аграриям
В Хабаровске Mazda по пути снесла две иномарки, есть пострадавший
Школьный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газ
От многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в Биробиджане
Погода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадков
Сельчанам в Хабаровском крае «подарили» новые машины скорой помощи
В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 год
В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранаты
Юные таланты в Хабаровске заслужили денежную поддержку
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве