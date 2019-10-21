Мужчина пропал, собираясь в путь из Хабаровска во Владивосток

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-21T04:32:44+03:00

Он собирался отправиться из краевой столицы 16 октября, до сих пор о его местонахождении ничего не известно

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Руслан Владимирович Скиба пропал 16 октября. В это день мужчина планировал уехать из Хабаровска во Владивосток на поезде, однако до места он в итоге не добрался. На сегодняшний день о местонахождении пассажира ничего не известно.

- По предварительной информации, рост пропавшего 176 сантиметров. У него седые волосы, глаза светлые, характерно прищуривание, среднего телосложения, короткая стрижка с залысиной. Из одежды на нем были куртка, джинсы и ботинки, в руках небольшая спортивная сумка, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Лига- Спас».

Он собирался отправиться из краевой столицы 16 октября, до сих пор о его местонахождении ничего не известно ФОТО: ПСО "Лига-Спас"

К жителям города обращаются с просьбой помочь в поисках. Если вы располагаете информацией о место, где может находиться мужчина, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам «112», 8-914-190-12-17 и 8-924-112-19-90. Не оставайтесь в стороне от чужой беды, любая информация может оказаться очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU