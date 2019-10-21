Выпускники Президентской программы в Хабаровске получили дипломы

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-21T07:14:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров. В рамках обучения участники повышали свою квалификацию. Занятия проводили профессорско-преподавательский состав университета экономики и права. Сертификаты вручил заместитель министра образования и науки Хабаровского края – начальник управления профессионального образования Игорь Макурин.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, в нынешнем году по этой программе занимались 23 специалиста. Это представители таких предприятий и организаций, как «Дальэнергомаш», «Амурский судостроительный завод», «Дальневосточная генерирующая компания», «Торэкс-Хабаровск» и другие.

Отметим, что в рамках Президентской программы в регионе смогли обучиться больше 900 человек. Такое количество специалистов насчитали, начиная с 1997 года, то есть с тех пор, как была запущена эта инициатива.

ИСТОЧНИК KP.RU