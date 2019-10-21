СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-21T08:26:06+03:00

В Хабаровский край из Воронежской области приехали буренки симментальской породы ФОТО: Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровский край из Воронежской области привезли 50 нетелей симментальской породы. Животных уже передали фермерам в Хабаровском районе. Известно, что, несмотря на восьмидневное путешествие, буренки чувствуют себя нормально.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, симментальская порода – это одна из древнейших в мире пород. Коровы способны быстро акклиматизироваться, также их ценят за высокую молочную и мясную продуктивность и сохранение репродуктивной функции в течение длительного времени.

Отметим, что акцент на коровах симментальской породы делают в регионе не зря. Животные, которых ранее завезли в край, дают рекордные надои.

Напомним, фермерам предоставляют субсидии на поддержку племенного животноводства. Ее размер составляет 75 процентов фактически понесенных затрат на покупку скота, но не более 120 тысяч рублей на одну голову племенного молодняка крупного рогатого скота. Документы принимают с 15 октября по 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU