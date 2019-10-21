В день рождения Хабаровского края бесплатно покатались на коньках четыре тысячи человек
В Хабаровском крае на минувших выходных, 19-20 октября, отпраздновали 81-ю годовщину региона. За два дня для местных жителей провели массу культурных, спортивных и развлекательных событий. Также за это время в музеях побывали шесть тысяч человек, бесплатно посетили каток в арене «Ерофей» четыре тысячи человек.
Как отметили в краевом правительстве, желающие побывали с экскурсией на арене. Гостям показали музей русского хоккея, раздевалки команд, рассказали историю этого вида спорта, познакомили с особенностями заливки льда.
Также Дни открытых дверей прошли в Хабаровском краевом музее имени Гродекова и Дальневосточном художественном музее, в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина. Кроме того, школьникам и студентам дали возможность осмотреть здание правительства изнутри. Участники такой экскурсии узнали об особенностях работы органов власти, побывали в приемной губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU