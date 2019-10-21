2019-10-21T10:22:35+03:00
Звезды

В день рождения Хабаровского края бесплатно покатались на коньках четыре тысячи человек

Желающие также побывали с экскурсией в арене «Ерофей»
Ольга КИВА
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В День рождения Хабаровского края бесплатно покатались на коньках четыре тысячи человек ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ День рождения Хабаровского края бесплатно покатались на коньках четыре тысячи человек ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае на минувших выходных, 19-20 октября, отпраздновали 81-ю годовщину региона. За два дня для местных жителей провели массу культурных, спортивных и развлекательных событий. Также за это время в музеях побывали шесть тысяч человек, бесплатно посетили каток в арене «Ерофей» четыре тысячи человек.

Как отметили в краевом правительстве, желающие побывали с экскурсией на арене. Гостям показали музей русского хоккея, раздевалки команд, рассказали историю этого вида спорта, познакомили с особенностями заливки льда.

Также Дни открытых дверей прошли в Хабаровском краевом музее имени Гродекова и Дальневосточном художественном музее, в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина. Кроме того, школьникам и студентам дали возможность осмотреть здание правительства изнутри. Участники такой экскурсии узнали об особенностях работы органов власти, побывали в приемной губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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