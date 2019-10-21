Пострадавшим от паводка в Биробиджане напоминают, ущерб возмещают по заявлению

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-21T10:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане напомнили местным жителям, которые пострадали от наводнения, что ущерб возмещают по заявлению горожан. Подписанный собственной рукой документ нужно предоставить в мэрию. На основании него в дальнейшем будут решать вопрос о сумме и сроке выплаты.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, к заявлению нужно также приложить сметный расчет причиненного ущерба, фотографии объектов, помещений, оборудования и всего, что подверглось подтоплению.

Если у вас возникли вопросы по поводу оформления заявлений или непосредственно самой выплаты, пожалуйста, обратитесь за консультацией. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы по телефону 22-357, а также при личной встрече по адресу: проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 305. Время работы в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU