2019-10-21T10:21:12+03:00
Общество

Пострадавшим от паводка в Биробиджане напоминают, ущерб возмещают по заявлению

Пожалуйста, обратитесь в городскую администрацию
Александр ШТААЛЬ
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Пострадавшим от паводка в Биробиджане напоминают, ущерб возмещают по заявлениюПострадавшим от паводка в Биробиджане напоминают, ущерб возмещают по заявлениюФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Биробиджане напомнили местным жителям, которые пострадали от наводнения, что ущерб возмещают по заявлению горожан. Подписанный собственной рукой документ нужно предоставить в мэрию. На основании него в дальнейшем будут решать вопрос о сумме и сроке выплаты.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, к заявлению нужно также приложить сметный расчет причиненного ущерба, фотографии объектов, помещений, оборудования и всего, что подверглось подтоплению.

Если у вас возникли вопросы по поводу оформления заявлений или непосредственно самой выплаты, пожалуйста, обратитесь за консультацией. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы по телефону 22-357, а также при личной встрече по адресу: проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 305. Время работы в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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