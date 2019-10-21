В Биробиджанский районный суд «вызвали» будущих юристов
В Биробиджанский районный суд наведались студенты первого и четвертого курсов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема факультета экономики, экологии и права. Целью их визита было ознакомление с тонкостями ведения судебного процесса. В качестве примера им представили разбор гражданского дела.
Как сообщили в Биробиджанском районном суде, будущие специалисты своими глазами увидели, как работает судья, секретарь, прокурор. Также они смогли оценить поведение истца и ответчика на заседании, узнали процессуальные особенности рассмотрения дела.
Отметим, что среди экскурсантов студенты, выбравшие гражданско-правовую специализацию. Поэтому в качестве наглядного примера им представили рассмотрение иска о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. К слову, учащиеся четвертых курсов уже не в первый раз приходят в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU