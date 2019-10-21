В Биробиджанский районный суд «вызвали» будущих юристов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-21T10:20:02+03:00

Студенты своими глазами увидели судебный процесс и вникли в тонкости его ведения

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В Биробиджанский районный суд наведались студенты первого и четвертого курсов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема факультета экономики, экологии и права. Целью их визита было ознакомление с тонкостями ведения судебного процесса. В качестве примера им представили разбор гражданского дела.

Как сообщили в Биробиджанском районном суде, будущие специалисты своими глазами увидели, как работает судья, секретарь, прокурор. Также они смогли оценить поведение истца и ответчика на заседании, узнали процессуальные особенности рассмотрения дела.

Отметим, что среди экскурсантов студенты, выбравшие гражданско-правовую специализацию. Поэтому в качестве наглядного примера им представили рассмотрение иска о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. К слову, учащиеся четвертых курсов уже не в первый раз приходят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU