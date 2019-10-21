Подтопленные детсады и школы в Комсомольске осмотрели после наводнения

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-21T11:53:07+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре рабочая группа городской Думы осмотрела детские сады и школы, которые оказались в зоне подтопления. Специалисты отмечают, что из-за наводнения 2019 года во многих образовательных учреждениях остались последствия наводнения.

Как рассказали в пресс- службе городской администрации, на сегодняшний день закрыт детский сад №100, в нем подтопило подвал. Из-за воды в школе №32 также в подвальном помещении стоит вода. Сложность ситуации в детских садах в том, что в подвальных помещениях располагаются овощехранилища, холодильное оборудование и прачечные. Оборудование вышло из строя.

Побывали проверяющие в школе №36, детском садике №25. Здесь также осмотрели затопленные помещения, обговорили список проблемных вопросов. Их решением будут заниматься в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU