2019-10-21T11:48:38+03:00
Общество

В день рождения Хабаровского края родились 33 ребенка

Больше всего младенцев зарегистрировали в Хабаровске
Ольга КИВА
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В день рождения Хабаровского края родились 33 ребенкаВ день рождения Хабаровского края родились 33 ребенкаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В день рождения Хабаровского края в 2019 году родились 33 ребенка, в 2018 году - 19. При этом больше всего младенцев зарегистрировали в Хабаровске – 17 малышей. В городе Юности и Хабаровском районе на свет появились по четыре ребенка, в Амурском и Ульчском районе - по два ребенка, в Нанайском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и имени Лазо районах - по одному.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, среди новорожденных 17 девочек и 16 мальчиков. По традиции, количество девочек по-прежнему превышает количество мальчиков. Этот раз не стал исключением.

К слову, 10 малышей, родившихся в день рождения региона, стали первенцами, 11 – вторыми детьми в семье, семь - третьими. Также согласно предоставленным сведениям, в двух семьях родился четвертый и пятый ребенок, а еще в двух семьях седьмые дети. Один ребенок стал девятым по счету у родителей в Ульчском районе.

К слову, родителям, чьи дети появились на свет 20 октября 2019 года, вместе со свидетельством о рождении вручат памятные медали «Рождённому в день образования Хабаровского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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