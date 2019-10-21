2019-10-21T11:52:06+03:00
Общество

В Биробиджане вспомнили о медиках-профессионалах, добившихся успехов без ЕГЭ

Они начинали с учебы в классе с углубленным изучением биологии и химии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане вспомнили о медиках-профессионалах, добившихся успехов без ЕГЭВ Биробиджане вспомнили о медиках-профессионалах, добившихся успехов без ЕГЭФото: РИА-Биробиджан
Изменить размер текста:

В Биробиджане собираются вернуть практику готовить врачей буквально со школьной скамьи. Впервые в городе устроили слет будущих медиков. Среди участников этого мероприятия старшеклассники, которых пригласили в гимназию №1. В учебном заведении развернули многочисленные демонстрационные и агитационные площадки.

- Отрыл встречу учеников на правах хозяина директор гимназии Вячеслав Тетюев. Он напомнил, что в 1991-м году из стен тогда еще школы №1 выпустили первый в истории класс с углубленным изучением химии и биологии. ЕГЭ тогда не было, однако было понимание, какие именно профильные предметы нужны будущим врачам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со слов руководителя гимназии, в тот год было 23 выпускника. Из них 21 человек поступил именно в медицинские вузы в Хабаровске и Благовещенске. Сегодня это врачи-профессионалы, которые работают по специальности. В городе намерены возродить забытую традицию и снова воспитывать будущих специалистов, начиная буквально со школы. К слову, сами ученики восприняли эту идею хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В день рождения Хабаровского края родились 33 ребенка
Подтопленные детсады и школы в Комсомольске осмотрели после наводнения
В Биробиджанский районный суд «вызвали» будущих юристов
Пострадавшим от паводка в Биробиджане напоминают, ущерб возмещают по заявлению
В день рождения Хабаровского края бесплатно покатались на коньках четыре тысячи человек
В Хабаровский край из Воронежской области приехали буренки симментальской породы
Родителям третьих детей в Хабаровском крае погасят часть ипотеки за госсчет
Выпускники Президентской программы в Хабаровске получили дипломы
Коммерсанта в Хабаровском крае условно лишили свободы за махинацию на миллионы рублей
В трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводка
В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газа
Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»
Контролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегала
Мужчина пропал, собираясь в путь из Хабаровска во Владивосток
Хабаровскому краю дадут почти 140 миллионов рублей на выплаты аграриям
В Хабаровске Mazda по пути снесла две иномарки, есть пострадавший
В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»
Школьный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газ
От многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в Биробиджане
Погода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадков
Сельчанам в Хабаровском крае «подарили» новые машины скорой помощи
В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 год
В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранаты
Юные таланты в Хабаровске заслужили денежную поддержку
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве