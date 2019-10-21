В Биробиджане вспомнили о медиках-профессионалах, добившихся успехов без ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-21T11:52:06+03:00

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В Биробиджане собираются вернуть практику готовить врачей буквально со школьной скамьи. Впервые в городе устроили слет будущих медиков. Среди участников этого мероприятия старшеклассники, которых пригласили в гимназию №1. В учебном заведении развернули многочисленные демонстрационные и агитационные площадки.

- Отрыл встречу учеников на правах хозяина директор гимназии Вячеслав Тетюев. Он напомнил, что в 1991-м году из стен тогда еще школы №1 выпустили первый в истории класс с углубленным изучением химии и биологии. ЕГЭ тогда не было, однако было понимание, какие именно профильные предметы нужны будущим врачам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со слов руководителя гимназии, в тот год было 23 выпускника. Из них 21 человек поступил именно в медицинские вузы в Хабаровске и Благовещенске. Сегодня это врачи-профессионалы, которые работают по специальности. В городе намерены возродить забытую традицию и снова воспитывать будущих специалистов, начиная буквально со школы. К слову, сами ученики восприняли эту идею хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU