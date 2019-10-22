СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-22T05:04:26+03:00

Погода в Хабаровске на 22 октября 2019 года: днем до +13, без осадков Фото: Ольга КИВА

На севере региона ожидаются дождь и мокрый снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1, днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +6+8.

В Охотске небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU