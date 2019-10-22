Генконсул Кореи призвал власти Хабаровского края активнее развивать туризм

СЕГОДНЯ 02:31 2019-10-22T05:06:46+03:00

В регион в 2018 году приехали больше 20 тысяч туристов из республики

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В Хабаровск с деловым визитом прибыл генеральный консул республики Корея О Сунг Хван. Он собирается обсудить перспективы сотрудничества региона и своей страны. К слову, между сторонами удалось наладить внешнеторговый оборот, который на сегодняшний день достиг 490 миллионов долларов США. Другими словами увеличился на 40 процентов.

- Гостю рассказали о возможностях работы на территории региона. Речь идет о преференциальных режимах для бизнеса – «ТОСЭР» и «Свободный порт». Со своей стороны генконсул обратил внимание на динамично развивающееся направление «Туризм». Так, в 2018 году Хабаровский край посетили примерно 53 тысячи туристов, более половины из них граждане республики Корея, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в 2020 году собираются отметить 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Для этого планируют подготовить программу празднования. Одним из ее пунктов могут стать новые туристические маршруты. Они рассчитаны на два дня, начинаться будут во Владивостоке, а заканчиваться в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU