2019-10-22T05:09:20+03:00
Происшествия

Трезвый водитель в Хабаровске не заметил старушку на дороге

Его машина двигалась задним ходом и задела пенсионерку, стоявшую у края проезжей части
Александр ШТААЛЬ
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Трезвый водитель в Хабаровске не заметил старушку на дорогеТрезвый водитель в Хабаровске не заметил старушку на дорогеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 21 октября, в районе дома №16 по улице Стрельникова иномарка наехала на пенсионерку. По предварительной информации, женщина стояла у края проезжей части, автомобиль Nissan Terrano двигался задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.

- Происшествие случилось рано утром. В результате аварии пожилая женщина упала и травмировалась. Позже врачи диагностировали у нее перелом левого локтевого отростка со смещением, повреждения в области плечевой кости. Пострадавшую доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился водитель 1996 года рождения. Его стаж вождения больше трех лет. На момент происшествия он был трезв.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем, соблюдать правила дорожного движения. Помните, из-за маленькой ошибки могут пострадать люди, случайно оказавшиеся рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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