СЕГОДНЯ 02:47 2019-10-22T05:09:20+03:00

Трезвый водитель в Хабаровске не заметил старушку на дороге Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Его машина двигалась задним ходом и задела пенсионерку, стоявшую у края проезжей части

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В Хабаровске в минувшие сутки, 21 октября, в районе дома №16 по улице Стрельникова иномарка наехала на пенсионерку. По предварительной информации, женщина стояла у края проезжей части, автомобиль Nissan Terrano двигался задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.

- Происшествие случилось рано утром. В результате аварии пожилая женщина упала и травмировалась. Позже врачи диагностировали у нее перелом левого локтевого отростка со смещением, повреждения в области плечевой кости. Пострадавшую доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился водитель 1996 года рождения. Его стаж вождения больше трех лет. На момент происшествия он был трезв.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем, соблюдать правила дорожного движения. Помните, из-за маленькой ошибки могут пострадать люди, случайно оказавшиеся рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU