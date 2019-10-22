2019-10-22T05:10:07+03:00
Общество

Школьники Хабаровска отправятся на каникулы 28 октября

Отдыхать ребята будут до 4 ноября
Ольга КИВА
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Школьники Хабаровска отправятся на каникулы 28 октябряШкольники Хабаровска отправятся на каникулы 28 октябряФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске рассказали, когда школьники уйдут на законные каникулы. Отдых у ребят начнется с 28 октября и закончится 4 ноября. На это время для учеников уже подготовили определенные мероприятия. Задействовать в них собираются порядка 80 процентов школьников города.

Как сообщили в городском управлении образования, для ребят будут работать 74 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, один лагерь труда и отдыха. Также в центрах работы с населением будут работать группы для детей и подростков.

На этом задумка работников ведомства не заканчивается. В планах организовать культурно-массовые мероприятия непосредственно на жилмассивах. В списке досуга дворовые турниры. Отметим, что во всех образовательных учреждениях будут открыты кружки по танцам, театральному и вокальному искусству, а также различные секции. Старшеклассникам на каникулах предстоит посетить консультации по итоговой аттестации и подготовке к школьным олимпиадам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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