Коготь медведя, экскременты тигра и залежи яшмы нашли в заповеднике Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:49 2019-10-22T05:11:50+03:00

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В заповеднике «Большехехцирский» решили провести ревизию межевых знаков и подновить квартальные просеки. С этой целью в лес направились специалисты по земельным отношениям. На выполнение работы им понадобилось три дня. За это время удалось не только выполнить поставленные задачи, но и в прямом смысле снова окунуться в мир дикой природы.

- Так, однажды в небе участники экспедиции увидели краснокнижного сокола-балабона. В восточной части заповедника на одном из горных ручьев нашли залежи яшмы - поделочного камня. Кроме того, на центральном водоразделе рек Белая Речка - Левая обнаружили экскременты тигра. А в них при более детальном рассмотрении нашли остатки медведя, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Ученые предположили, что небольшой гималайский медведь так увлекся сбором желудей, что вовремя не заметил крадущегося тигра. Итогом такой беспечности стало нападение хищника. Специалисты отметили малую активность по реву изюбря, зато рогачи активно метили свои территории, о чем свидетельствуют многочисленные задиры на деревьях и кустах.

Отметим, что 21 октября в реке Уссури на территории заповедника «Большехехцирский» выловили китайского мохнаторукого краба. Он способен разрушать своими норами плотины, повреждать сети и попавшую в них рыбу. Также членистоногое – это переносчик опасной болезни - рачьей чумы. Краба сфотографировали и выпустили в естественную среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU