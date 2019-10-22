Биробиджанский театр-студия во второй раз получил президентский грант
Биробиджанский молодежный театр-студия «Добрые люди» во второй раз получил президентский грант. В 2018 году актерам досталось почти два миллиона рублей, которые они потратили на покупку костюмов для спектаклей, декораций и реквизита. В этот раз театру досталось порядка трех миллионов рублей, которые планируют израсходовать на продолжение работы по повышению профессионализма юных артистов.
- В планах устроить мастер-классы по драматургии, сценической речи, актерскому мастерству. Проведут их известные артисты, режиссеры и драматурги профессиональных театров, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
Отметим, что молодежный театр-студия имеет все шансы стать творческой площадкой, где будут развиваться талантливые дети и молодежь. Также будет элемент профессиональной ориентации подростков, организация общественных дискуссий и обсуждение проблем общества.
ИСТОЧНИК KP.RU