2019-10-22T05:13:31+03:00
Недвижимость

За миллионные долги по электричеству компании в Комсомольске придется заплатить 300 тысяч рублей

Еще 100 тысяч рублей заплатит директор этой самой организации
Ольга КИВА
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За миллионные долги по электричеству компании в Комсомольске придется заплатить 300 тысяч рублейЗа миллионные долги по электричеству компании в Комсомольске придется заплатить 300 тысяч рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Комсомольске-на-Амуре МУП «Служба заказчика №1» обязали заплатить 300 тысяч рублей штрафа. Причиной такого наказания стали миллионные долги организации за потребленные энергоресурсы. Также 100 тысяч рублей штрафа заплатит сам руководитель коммунального предприятия.

- Напомним, МУП «Служба заказчика №1» обслуживает 107 многоквартирных домов, расположенных в различных районах города. Задолженность управляющей компании превышает три миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ПАО «ДЭК».

К слову, в сентябре 2019 года по решению Арбитражного суда Хабаровского края удалось взыскать в пользу энергокомпании 930 тысяч рублей. Это сумма задолженности за период с февраля по май 2019 года.

Между тем в рамках действующего законодательства управляющие компании могут лишить лицензии за несвоевременную оплату электроэнергии. Также за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководителей предприятий могут привлечь к ответственности, в том числе и уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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