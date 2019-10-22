В Хабаровском крае наравне с европейцами напишут географический диктант

СЕГОДНЯ 04:57 2019-10-22T04:57:39+03:00

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Хабаровский край присоединился к международной просветительской акции «Географический диктант». Масштабную проверку знаний устроят 27 октября. Присоединиться к ней могут все желающие. Условия участия просты – нужно прийти на любую площадку его проведения и написать тест.

- Диктант проводят на добровольных началах и бесплатно. Наравне с жителями Хабаровского края в акции будут участвовать жители Великобритании, Камбоджи, Беларуси, Греции, Сербии, Турции, Сирии, Ирана, Египта, Австрии и ряда других стран, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты.

Отметим, что в регионе определили более 80 площадок для проведения «Географического диктанта». Акция продлится до 10 октября. Сам тест будет состоять из 30 заданий различной степени сложности. На его выполнение дается не более 45 минут. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, который вписывается в бланк для написания диктанта. По этому номеру можно будет проверить свой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU