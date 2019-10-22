В Хабаровском крае торжественно открыли новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-22T08:06:01+03:00

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В районе имени Лазо прошла торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса. На его строительство потратили 500 миллионов рублей, работы, как и планировали, закончили к празднованию дня рождения Хабаровского края.

- Сам комплекс обустроили в селе Переяславка-2. Однако заниматься в нем могут не только местные жители, но и отдыхающие краевого детского центра «Созвездие». Для тех, кто будет здесь заниматься, предусмотрели 25-метровый бассейн, зал аэробики, кардио- и тренажерный залы, современные душевые и раздевалки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В комплексе будут работать секции волейбола, баскетбола, борьбы и плавания. Здесь же будут организовывать различные мероприятия и соревнования. При обустройстве комплекса позаботились о том, чтобы заниматься в помещениях могли люди с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, объект возводили в течение трех лет. Назвать его решили «Фокстрот». Это был один из вариантов, предложенный местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU