2019-10-22T08:05:12+03:00
Общество

Хабаровчанину придется жить в одной квартире с сожительницей по решению суда

Женщина тоже претендует на квадратные метры, однако мужчина беспардонно выгнал ее на улицу
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанину придется жить в одной квартире с сожительницей по решению судаХабаровчанину придется жить в одной квартире с сожительницей по решению судаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Хабаровчанка по воле своего сожителя оказалась на улице. Из квартиры ее мужчина выгнал, решив, что там его приятельнице не место. Однако женщина оказалась не так проста – она обратилась в суд и добилась, чтобы ее на законных основаниях вселили обратно.

- Во время разбирательств выяснилось, что в спорной квартире жили несколько человек, в том числе и выселенная гражданка. При этом все проживающие были долевыми собственниками. Когда случился конфликт по поводу квадратных метров, от заявительницы избавились, выгнав ее из помещения, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сожителя истицы предупредили, что ему придется впустить женщину в помещение. Ему также объяснили, что если он не выполнит требование, то может понести ответственность за препятствование в исполнении решения суда. Мужчина крепко подумал и решил, что проблемы с правоохранителями ему ни к чему. Он впустил женщину в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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