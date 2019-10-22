Утром 22 октября в Хабаровском крае случилось незаметное землетрясение
Утро 22 октября в Хабаровском крае началось с землетрясения. Подземные толчки зафиксировали в 8:58 в 22,7 километра на север от поселка Догордон Хабаровского района, и в 176 километрах северо-западнее краевой столицы.
Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейсмособытие было неощущаемым. Его эпицентр находился на глубине 19 километров, магнитуда составила 3.9 балла.
Отметим, что все объекты топливно- энергетического комплекса и жилищно -коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Специалисты отмечают, что на территории региона не зафиксировали повреждений зданий и сооружений. Также никто из местных жителей не обращался с просьбами о помощи на телефоны дежурных служб.
Жителям края напоминают, что в экстренных случаях не нужно паниковать. Чтобы вызвать помощь, пожалуйста, звоните по круглосуточному бесплатному телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU