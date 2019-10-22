СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-22T08:03:08+03:00

Погорелец в Биробиджане чудом не сгорел во сне вместе с домом Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Биробиджане в ночь с 21 на 22 октября в жилом доме на улице Гвардейской случился пожар. В помещении в это время находился мужчина. Он спал и проснулся, когда комната стала заполняться едким дымом. Погорелец успел выбежать из дома и стал просить соседей о помощи. Они-то и вызвали пожарных.

- Перед тем, как выскочить на улицу, мужчина успел заметить, что горит мебель. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться на весь периметр постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать включенный в сеть обогреватель. Хозяин квартиры пренебрег правилами пожарной безопасности, оставил электрический прибор без присмотра. От него пламя перешло на мебель, которую частично уничтожило. Также из-за пожара закоптились стены комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU