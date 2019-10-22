2019-10-22T08:02:23+03:00
Общество

В Хабаровском крае собираются избавиться от 12 убыточных котельных

Такую работу планируют выполнить в течение трех лет
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае собираются избавиться от 12 убыточных котельныхВ Хабаровском крае собираются избавиться от 12 убыточных котельныхФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются избавиться от 12 котельных. Речь идет об объектах, которые работают на жидком топливе и на сегодняшний день признаны убыточными. Такую работу планируют выполнить в течение трех лет в рамках оптимизации отопительного комплекса.

- Взамен ликвидированных котельных собираются оборудовать объектами с более эффективными мощностями. Для них будут использовать уголь или газ. По подсчетам специалистов, экономический эффект от такого решения превысит 800 миллионов рублей в год. К тому же новые котельные будут значительно экономичнее и в технологическом обслуживании, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в 2020 году собираются закончить строительство Советско-Гаванской ТЭЦ. В результате этой работы можно будет закрыть сразу восемь местных котельных, пять из которых сейчас работают на мазуте. К слову, в Советскую Гавань будут завозить меньше на 26,8 тысячи тонн топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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