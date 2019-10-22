2019-10-22T08:01:29+03:00
Общество

Хабаровский край отличился количеством нелегальных кредиторов

В целом на Дальнем Востоке выявили 76 финансовых организаций, работающих не по закону
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край отличился количеством нелегальных кредиторовХабаровский край отличился количеством нелегальных кредиторовФото: Иван МАКЕЕВ
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На Дальнем Востоке выявили 76 незаконных финансовых организаций. Таков итог исследования за девять месяцев текущего года. Это 72 процента от всех выявленных нелегалов в России.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, больше всего кредиторов-нарушителей находится на территории Приморского края. Здесь работают 24 организации. По 15 компаний обнаружили в Якутии и Хабаровском крае, 11 на Сахалине, семь в Приамурье и две на Камчатке. Меньше всего нарушителей в Магаданской области и Еврейской автономии. Там выявили только по одному нелегалу.

Отметим, что среди компаний, работающих на страховом рынке, также обнаружили нарушителей. Так, на Камчатке зафиксировали 18 таких компаний, в Приморье - три, в Амурской и Магаданской областях - по одной. Суть нарушений сводилась к тому, что мошенники за деньги предлагали гражданам содействие в оформлении полисов ОСАГО в электронном виде. Нарушители рассчитывают присвоить часть страховой премии. Поэтому они направляют страховщикам в электронном виде заявления с недостоверными данными о лицах, допущенных к управлению, а также о характеристиках транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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