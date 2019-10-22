Хранителю карабинов в Комсомольске пришлось вернуть имущество владельцу

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-22T08:15:38+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре задержали 41-летнего хранителя двух карабинов. По предварительной информации, мужчина сначала украл оружие у своего знакомого, а потом спрятал его недалеко от своего дома. Несмотря на то, что фигурант пытался тщательно скрыть свое преступление, однако у него все равно ничего не вышло.

- Полицейские все равно обнаружили незаконное приобретение. К слову, сам задержанный рассказал и о своих планах. Он собирался продать карабин, а деньги потратить по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге оружие вернули законном владельцу, а в отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». На время разбирательств несостоявшийся торговец оружием будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU