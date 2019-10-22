2019-10-22T08:45:47+03:00
Общество

Пожарные в Хабаровске экстренно отправились тушить горящую емкость с мазутом

Происшествие случилось на территории промышленной базы
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в Хабаровске экстренно отправились тушить горящую емкость с мазутомПожарные в Хабаровске экстренно отправились тушить горящую емкость с мазутомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске утром 22 октября пожарные экстренно отправились на территорию промышленной базы, расположенной на улице Армавирская. По предварительной информации, здесь случилось возгорание утеплителя на емкости с мазутом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по прибытии огнеборцы установили, что в огне оказалась металлическая емкость с мазутом объемом 35 кубических метров. Она находится на открытой территории. При этом пламя не успело добраться до нефтепродуктов, которые находились в резервуаре.

Отметим, что угрозы распространения огня на ближайшие объекты не было, никто из людей не пострадал. Пожар удалось потушить в 11:26. Огонь успел повредить поверхность площадью 15 квадратных метров. В ближайшее время сотрудники Госпожнадзора займутся проверкой этого происшествия. Специалистам предстоит установить причины и виновного в этом инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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