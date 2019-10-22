2019-10-22T09:24:10+03:00
Звезды

В музтеатре состоялась премьера документального фильма о хабаровчанах

Зрители увидели киноленту вчера, 21 октября
Ольга КИВА
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В музтеатре состоялась премьера документального фильма о хабаровчанах ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ музтеатре состоялась премьера документального фильма о хабаровчанах ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском краевом музыкальном театре 21 октября состоялась премьера документального фильма «Интересные люди – хабаровчане». Кинопоказ приурочили к 81 годовщине со дня образования региона. Материал для него отсняли в 2018-2019 годах. Основа фильма – это короткие истории о людях разных профессий и увлечений, которые живут в разных районах региона.

- Автор киноленты, продюсер-документалист Ашот Джазоян таким образом хотел показать многообразное и культурное наследие Хабаровского края. Он отразил в своем фильме традиции коренных малочисленных народов, художественное, театральное, музейное направление региона. Такое творчество нужно не только для местных жителей, но и для туристов, посещающих наш край, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим, что в создании киноленты участвовали кинематографисты из России, Армении, Италии, Германии и Испании, а также молодые журналисты, они же студенты Тихоокеанского государственного университета. Посмотреть фильм можно на сайте «Медиаконгресс «Содружество журналистов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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