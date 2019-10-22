СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-22T10:32:59+03:00

В Хабаровском крае детям из малоимущих семей помогают одеться к зиме ФОТО: Министерство социальной защиты населения Хабаровского края

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В Хабаровском крае продолжается благотворительная акция «От теплого сердца». За минувшую неделю неравнодушные люди принесли в пункты приема более тысячи различных вещей. Адресную помощь уже получили 123 человека.

- Акцию проводят, чтобы собрать вещи для ребят до того, как наступит зима. Среди вещей, которые уже принесли горожане, шарфы, шапки, варежки, носки, брюки, свитера, верхняя одежда, а также обувь, - рассказали в региональном министерстве социальной защиты населения.

Доброе дело хотят сделать не только простые граждане. Также вещи приносят от учреждений и организаций, некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Так, в Бикине предприниматель адресно помог семье, в которой растет ребенок-инвалид.

Напомним, вещи будут принимать в учреждениях соцобслуживания семьи и детей до 30 ноября. Более подробная информация по телефону (4212) 32-62-49. Звонки принимают в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU