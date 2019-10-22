Часть набережной в Хабаровске планируют восстановить в ноябре

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-22T11:17:16+03:00

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В Хабаровске планируют в ноябре восстановить пешеходную часть набережной, пострадавшей в результате паводка. Рабочие почти завершили отсыпку мест с просевшим грунтом, впереди укладка плитки и асфальта.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, восстановить планируют нижнюю часть набережной от Утеса до яхт-клуба. На этом участке ранее уложили террасную доску, которая, к сожалению, сильно пострадала от воды. Местами этот материал уже демонтировали. Террасная доска оказалась очень хрупкой. Как показало время, она не выдержала долгого нахождения под водой, а также поездок велосипедов и тех, кто катается на роликах.

Напомним, на сегодняшний день продолжается просушка подвальных помещений УКСК и легкоатлетического манежа, где пострадал зал силовой подготовки. К слову, грунтовые воды заметно подпортили функциональные помещения пешеходного фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU