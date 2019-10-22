2019-10-22T12:13:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае молоко в упаковке не прошло проверку

В магазинах Ванино нашли продукцию, жирность которой отличалась от заявленной в маркировке
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае молоко в упаковке не прошло проверкуВ Хабаровском крае молоко в упаковке не прошло проверкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ванино проверили, какое молоко продают в магазинах. Итог ревизии – есть нарушения. Основное из них – это несоответствие фактической жирности продукции той, что указана на упаковке. Первый показатель был меньше заявленного.

Как отметили в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, проверку устроили в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ А.В. Гордеева. В поле зрения инспекторов попали предприятия розничной торговли в поселке Ванино.

Пробы питьевого ультрапастеризованного молока передали в лабораторию на исследование. По итогу был получен положительный результат по двум пробам молочной продукции. Анализ также показал, что массовая доля белка не соответствует показателю, заявленному производителем. По итогу проверки изготовителям молочной продукции выдали уведомления о выявленных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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