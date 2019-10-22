Хабаровские школьники вернулись после недельного путешествия по Крыму

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-22T12:12:13+03:00

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В Хабаровск после недельной поездки по Крыму вернулись 27 школьников. Подарок в виде поездки ребята получили за свои достижения. Например, среди делегатов были победители городских конкурсов «Пятерки любимому городу», «Дорогами воинской славы» и «Хабаровск.НАШ».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для ребят подготовили ряд разнообразных экскурсий. Во время прогулок по городам Крыма они любовались красивой природой, слушали лекции по истории и одновременно с этим посещали места, где происходили те или иные исторические события.

В программе пребывания детей были посещения таких городов полуострова, как Массандра, Ялта, Никита, Севастополь и Ливадия. Также они побывали в ботаническом саду имении графа Воронцова, Ливадийском дворце, крепости Чембало, пещерном монастыре Успения Божией Матери и других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU