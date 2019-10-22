СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-22T10:31:54+03:00

Утром 22 октября больше 250 домов в Хабаровске остались без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске утром 22 октября остались без горячей воды жильцы 254 домов. Многоквартирники расположены на улицах Ким-Ю-Чена, Льва Толстого, Гоголя, Муравьева-Амурского, Ленинградской, Владивостокской, Дикопольцева, Нагишкина, Панькова, Войкова, Ленина, Пушкина, Шеронова, Слободской, Гамарника, Смены, Волочаевской, а также на Амурском бульваре.

Как ранее сообщили в городской администрации, подачу ресурса ограничили на период с шести часов утра до 17:00. Временные неудобства связаны с аварийными работами в связи с повреждением на теплотрассе. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

Отметим также, что в минувшие сутки на дорогах краевого центра работали 146 машин предприятий благоустройства, в том числе ночью шесть единиц транспорта. В общей сложности с городских улиц вывезли 64,7 кубометра мусора, смета и мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU