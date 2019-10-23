2019-10-23T07:42:23+03:00
Общество

На конкурс в Москву отправят икону, написанную осужденной в Хабаровском крае

Женщина изобразила лик Архангела Михаила
Ольга КИВА
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На конкурс в Москву отправят икону, написанную осужденной в Хабаровском краеНа конкурс в Москву отправят икону, написанную осужденной в Хабаровском краеФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Осужденная в Хабаровском крае написала икону. Изображение, по мнению священника хабаровского прихода Покрова Пресвятой Богородицы, получилось правильным. Теперь работу Екатерины отправят на всероссийской конкурс в Москву.

- Осужденная - автор иконы, отбывает наказание в исправительной колонии №12, расположенной в селе Заозерное. Она изобразила лик Архангела Михаила. Священник, которому довелось оценить работу первым, также отметил, что иконе не хватает соответствующей изображенному святому надписи на церковнославянском языке, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Сама Екатерина говорит, что впервые написала лик. Ранее ей никогда не приходилось создавать нечто подобное. К слову, в колонии осужденная работает художником-оформителем, рисует декорации к разным культурным и спортивным мероприятиям, проходящим в учреждении. Свою икону она написала легко, потратив на это занятие в целом 14 часов. Теперь девушке предстоит нанести масляные краски, чтобы завершить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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