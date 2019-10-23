Хабаровский молодежный театр поедет в Москву на всероссийский конкурс

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-23T07:38:27+03:00

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Хабаровский молодежный театр «Начало» представит регион на фестивале-конкурсе студенческих и любительских театров в Москве. В столице в ноябре будет финал этого мероприятия, межрегиональный этап прошел накануне в краевой столице. Итоги творческого состязания подвели 18 октября.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в Хабаровске за победу боролись 10 коллективов. Это были артисты из Республики Саха (Якутия), Приморского и Камчатского краев, Амурской области и Еврейской автономии. Среди победителей не только участники из краевой столицы, но и представители Якутии - Вилюйский народный театр имени Ивана Гоголева - Кындыл.

Гости представили свой этно-спектакль «Легенда любви» по произведению Маргариты Соколовой. Хабаровчане в свою очередь отличились с постановкой «История любовная» по роману Ивана Шмелева.

ИСТОЧНИК KP.RU