Школы искусств Хабаровского края снабдили новыми музыкальными инструментами

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-23T09:27:22+03:00

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В Хабаровском крае купили новые инструменты, а также учебные материалы и оборудование для четырех школ искусств. На эти цели израсходовали 23,5 миллиона рублей. Это субсидия, которую регион впервые получил в таком размере в рамках национального проекта «Культура».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в Хабаровский краевой колледж искусств закупили аккордеон, ксилофон, пианино, рояль, саксофон альт, большое количество учебных материалов и нотные материалы. Кроме музыкальных инструментов в учебном заведении теперь есть новый гончарный круг и печь для обжига.

Музыкальной школе Комсомольска-на-Амуре подарили новые скрипки, домры, аккордеоны, лиру и гусли. В список покупок вошло и новое звуковое оборудование. Также «обновки» есть в Детской музыкальной школе Амурского района и в детской школе искусств №7 Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU