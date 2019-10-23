Одежда, обувь, алкоголь исчезали в магазинах Хабаровска из-за «покупателей»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-23T09:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела, фигурантами которого стали четыре горожанина в возрасте от 27 до 36 лет. Их обвиняют в краже спортивной одежды, обуви и алкоголя. По версии следствия, вещи и спиртные напитки фигуранты утащили в разных магазинах с июня по август текущего года.

- Выяснилось, что подозреваемые промышляли в торговом комплексе на улице Вахова, где похитили кроссовки стоимостью порядка шести тысяч рублей. Они вошли в зал под видом посетителей. Один из них успел сложить обувь в пакет, пока никто из персонала его не видел. Его 31-летняя ранее судимая сожительница наблюдала за обстановкой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На счету фигурантов также похищенные три пары кроссовок, мужское поло и дорогой алкоголь. В целом правоохранители насчитали восемь эпизодов, к которым причастны фигуранты. Ущерб от их действий оценили в 34 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU