Школьникам и студентам в Комсомольске показали авиазавод изнутри

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-23T10:27:09+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре школьникам и студентам решили показать авиазавод изнутри. Для этого для молодежи устроили познавательную экскурсию. Среди участников ученики школ города № 13, 7, 24 и 16, Инженерной школы, а также ребята из поселков Галичный и Верхняя Эконь, студенты Губернаторского авиастроительного колледжа. Всего 416 юных визитеров.

- Акция по ознакомлению ребят с особенностями работы завода проходила с 14 по 18 октября. За это время визитерам рассказали историю предприятия и устроили экскурсии по производственным цехам предприятия. Школьники получили прекрасную возможность наблюдать за ходом строительства современной авиационной техники, узнать о новейших технологиях, используемыми на производстве, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, практику «Открытых дверей» на авиазаводе начали внедрять в 2015 году. Подобные акции проводят два раза в год. К слову, такой подход – это еще и профориентационное мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU