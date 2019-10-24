СЕГОДНЯ 03:14 2019-10-24T04:07:07+03:00

В Хабаровске один дом остался без горячей воды и 21 дом – без электричества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Хабаровске, по данным на утро 24 октября, без горячей воды остался дом №122, расположенный на проспекте 60-летия Октября. Причина отключения – аварийные работы. На участке трубопровода обнаружили порыв разлива. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

Как сообщили в городской администрации, без электричества сегодня остались 20 домов частного сектора, расположенные на улицах Пушистая и Медовая, а также один многоквартирник на улице Артемовской, 57 Б. В обоих случаях причиной отключения электроэнергии назвали пожар.

Отметим также, что есть перебои с подачей газоснабжения в домах, расположенных на улицах Черняхоского и Суворова. Так, многоквартирники №№3, 5, 7, 9, 9 А и 15 А по улице Черняховского, а также №№63 и 67 переводят на природное топливо. Сейчас на этих объектах проводят отработку по стоякам. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU