2019-10-24T04:05:55+03:00
Общество

Масштабный пожар на птицефабрике под Хабаровском успешно потушили

О ликвидации огня доложили 23 октября в 19:24
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Масштабный пожар на птицефабрике под Хабаровском успешно потушилиМасштабный пожар на птицефабрике под Хабаровском успешно потушилиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки загорелись помещения бывшей птицефабрики, расположенные на Федоровском шоссе. По сигналу тревоги на место происшествия оперативно отправилась группа огнеборцев. По прибытию они обнаружили, что горит пустое здание некогда работающего предприятия.

- В ходе тушения пожарные вместе с работниками подрядной организации разобрали место возгорания и конструкции сооружений. Для этого использовали крановую установку. Тлеющие очаги огнеборцы пролили водой для недопущения повторного воспламенения и проверили наличие скрытых очагов пожара, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О ликвидации пожара специалисты доложили вчера, 23 октября, в 19:24. Во время происшествия никто из людей не пострадал. В общей сложности от пламени пострадала территория площадью в 700 квадратных метров. Пламя уничтожило два отдельно стоящих заброшенных сооружения, которые предназначены для демонтажа. В одном из них находились кормушки для птиц. В момент происшествия людей и животных там не было. Причины и обстоятельства произошедшего установят сотрудники Госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца бесплатной вакцинации от гриппа в Хабаровском крае осталась неделя
В Комсомольске отчитались - большую часть дорог сделали безопасными по нацпроекту
В Хабаровском крае 1 ноября напишут «Большой этнографический диктант»
Ребенок на самокате попал под колеса автобуса в Хабаровске
При хабаровском храме начнет работать воскресная школа семейного типа
Пожарные в Биробиджане вывели из горящей многоэтажки 10 человек
Начальник отдела связи в Хабаровском крае позарилась на почти миллион казенных денег
В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице Выборгской
Подростка с переломами костей привезли в больницу после аварии в Хабаровске
Выплаты пострадавшим от паводка в ЕАО превысили 94 миллиона рублей
В Хабаровске осудят обвиняемых в даче взяток сотруднику «Водоканала»