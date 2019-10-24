Масштабный пожар на птицефабрике под Хабаровском успешно потушили

СЕГОДНЯ 03:49 2019-10-24T04:05:55+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки загорелись помещения бывшей птицефабрики, расположенные на Федоровском шоссе. По сигналу тревоги на место происшествия оперативно отправилась группа огнеборцев. По прибытию они обнаружили, что горит пустое здание некогда работающего предприятия.

- В ходе тушения пожарные вместе с работниками подрядной организации разобрали место возгорания и конструкции сооружений. Для этого использовали крановую установку. Тлеющие очаги огнеборцы пролили водой для недопущения повторного воспламенения и проверили наличие скрытых очагов пожара, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О ликвидации пожара специалисты доложили вчера, 23 октября, в 19:24. Во время происшествия никто из людей не пострадал. В общей сложности от пламени пострадала территория площадью в 700 квадратных метров. Пламя уничтожило два отдельно стоящих заброшенных сооружения, которые предназначены для демонтажа. В одном из них находились кормушки для птиц. В момент происшествия людей и животных там не было. Причины и обстоятельства произошедшего установят сотрудники Госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU