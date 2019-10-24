СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-24T07:11:54+03:00

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В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице Выборгской. На этом участке в часы пик на примыкании с улицей Карла Маркса образуются автомобильные заторы. Справиться с ними поможет разгонная полоса.

- На сегодняшний день дорожные работы здесь уже закончились. При этом работу дорожники выполнили с опережением графика. Последние штрихи – обустройство пешеходных тротуаров. Сдать объект собираются на следующей неделе к 30 октября, - рассказал Виталий Колтанюк, и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Отметим, что разгонная полоса – это только один вариант решения проблемы с пробками на дороге. Мэр города также предложил рассмотреть вариант отдельной дороги без перемещения остановки и другой инфраструктуры. Специалисты пообещали проработать обе идеи и дать свое заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU