2019-10-24T07:11:54+03:00
Общество

В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице Выборгской

В качестве решения проблемы предложили обустроить разгонную полосу
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице ВыборгскойВ Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице ВыборгскойФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице Выборгской. На этом участке в часы пик на примыкании с улицей Карла Маркса образуются автомобильные заторы. Справиться с ними поможет разгонная полоса.

- На сегодняшний день дорожные работы здесь уже закончились. При этом работу дорожники выполнили с опережением графика. Последние штрихи – обустройство пешеходных тротуаров. Сдать объект собираются на следующей неделе к 30 октября, - рассказал Виталий Колтанюк, и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Отметим, что разгонная полоса – это только один вариант решения проблемы с пробками на дороге. Мэр города также предложил рассмотреть вариант отдельной дороги без перемещения остановки и другой инфраструктуры. Специалисты пообещали проработать обе идеи и дать свое заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24