2019-10-24T07:28:01+03:00
Общество

Пожарные в Биробиджане вывели из горящей многоэтажки 10 человек

Очаг возгорания находился в одной из квартир
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в Биробиджане вывели из горящей многоэтажки 10 человекПожарные в Биробиджане вывели из горящей многоэтажки 10 человекФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане в минувшие сутки, 23 октября, к многоэтажке на улице Московской экстренно направился отряд пожарных. По предварительной информации, о происшествии в службу спасения сообщил хозяин квартиры, в которой случилось возгорание. Прибывшие огнеборцы увидели, как из окна на третьем этаже валит дым.

- Огнеборцы провели разведку. К тому времени в думу был уже весь подъезд. Пожарные добрались до квартиры, где находился непосредственный очаг возгорания. Огонь в помещении появился из-за неисправного холодильника. Также во время разведки удалось вывести из дома 10 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Дальше началась борьба с огненной стихией. Пожарные смогли ликвидировать пламя, не дав ему распространиться на всю жилую площадь. Огонь успел повредить в общей сложности шесть квадратных метров кухни, сама квартира закоптилась продуктами горения. Во вреям происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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