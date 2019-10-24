При хабаровском храме начнет работать воскресная школа семейного типа

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-24T07:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

При Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнет работу воскресная школа семейного типа. Первые занятия пройдут уже в это воскресенье, 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Такой подход решили опробовать с определенной целью. Часто родителям не хватает времени для общения с собственным ребенком. Воскресная школа семейного типа поможет восполнить эти пробелы.

По традиции перед благим делом сначала совершат краткий молебен. Потом слушатели разойдутся на занятия. Так, дети старшего возраста с родителями отправятся в семинарии со священником или семинаристами, а дети младшего возраста будут заниматься в соборе.

Помимо уроков для посетителей воскресной школы собираются организовать поездки в храмы и монастыри. Такие своеобразные экскурсии приурочат к праздникам или чтимым иконам, находящимся в конкретном храме.

ИСТОЧНИК KP.RU