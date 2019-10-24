СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-24T08:25:39+03:00

Ребенок на самокате попал под колеса автобуса в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Водитель поехал на красный свет, а несовершеннолетний пересекал дорогу в неположенном месте

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В минувшие сутки, 23 октября в Хабаровске под колесами пассажирского автобуса оказался ребенок. Несовершеннолетний выехал на проезжую часть на самокате. При этом пересечь дорогу ребенок решил в неположенном для этого месте. Как выяснилось позже, отличился и водитель автобуса – он ехал по дороге и не остановился, когда для него загорелся красный свет.

- Происшествие случилось на улице Краснореченской в районе дома №32. Ребенок при падении получил травмы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей голеностопного сустава. Пострадавшего доставили в нейро-хирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии за рулем автобуса находился трезвый водитель, стаж вождения которого больше двух лет.

Родителей убедительно просят заниматься с детьми и объяснять правила безопасности дорожного движения. Пожалуйста, учите детей на личном примере.

ИСТОЧНИК KP.RU