2019-10-24T10:21:18+03:00
Здоровье

До конца бесплатной вакцинации от гриппа в Хабаровском крае осталась неделя

Прививки предпочли сделать 678 тысяч человек
Ольга КИВА
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До конца бесплатной вакцинации от гриппа в Хабаровском крае осталась неделяДо конца бесплатной вакцинации от гриппа в Хабаровском крае осталась неделяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае завершается прививочная кампания против гриппа. Осталась неделя, когда можно получить вакцину бесплатно. На сегодняшний день в больницы по месту жительства уже обратились 678 тысяч человек, то есть 86,4 процента жителей региона. Напомним, прививочная кампания закончится к ноябрю.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, в целом по региону заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 6,4 процента. А в период с 14 по 20 октября зафиксировали шесть тысяч 548 случаев ОРВИ при эпидпороге в восемь тысяч 256 случаев. Замедлился рост заболеваемости пневмониями.

По статистике, люди массово начинают болеть в январе. Чтобы пережить этот период, нужно поставить прививки. После вакцинации человек легче переносит заболевание и быстрее идет на поправку. Сделать прививку можно по месту работы, учебы либо в поликлинике по месту регистрации. Процедура бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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