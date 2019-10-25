Под Хабаровском для мотострелков построили новую казарму

СЕГОДНЯ 04:57 2019-10-25T04:57:09+03:00

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Под Хабаровском для мотострелков построили новое здание. Оно рассчитано на 400 человек и располагается в военном городке Князе-Волконское. Общая площадь сооружения составляет более пяти с половиной тысяч квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, на каждом этаже здания обустроили по два спальных помещения вместимостью 66 и 68 человек. Также предусмотрели современные учебные классы, комнаты досуга и психологической разгрузки. Есть помещения, где можно позаниматься на спортивных тренажерах, и комнаты для чистки и хранения оружия.

Для удобства в казарме также обустроили бытовые комнаты, сушилки для обмундирования и обуви, кладовые, комнаты для умывания и душевых, в помещениях для стирки обмундирования есть автоматические стиральные машины. Кроме того, саму казарму оснастили приборами автоматического управления и регулирования систем отопления и вентиляции. Напомним, что это уже вторая казарма, которую сдали в эксплуатацию в поселке Князе-Волконское.

ИСТОЧНИК KP.RU