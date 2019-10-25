История с найденным трупом студентки в Хабаровске закончилась хорошо

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-25T09:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне жители Хабаровска активно обсуждали информацию о найденном трупе студентки. Поводом для этого стали публикации в ряде СМИ. Однако по факту оказалось, что данные, указанные в статьях и новостях, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что труп девушки нашли в Краснофлотском районе Хабаровска. Однако есть большая доля вероятности, что очевидцы или случайные прохожие нашли манекен. Изделие внешне очень походит на живого человека и вполне может сойти за труп, если, например, лежало на земле.

К слову, на улице Тихоокеанской как раз проходили учения по отработке взаимодействия правоохранительных органов. Стражи порядка практиковались в раскрытии особо тяжких преступлений. Во время этой-то тренировки и применяли манекены. К учениям привлекали сотрудников правоохранительных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU